Poliklinika v Dubnici nad Váhom získala 14 zdravotníckych prístrojov

Dubnica nad Váhom 30. septembra (TASR) – Okrem komplexnej rekonštrukcie mestskej polikliniky v Dubnici nad Váhom, ktorá sa začala v máji, investuje samospráva aj do nového prístrojového vybavenia. Poliklinika má od septembra 14 nových zdravotníckych prístrojov. Ako informovala Eva Granátová z oddelenia strategického rozvoja a projektového manažérstva dubnickej radnice, prístroje získala poliklinika vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja.



„Najväčšiu položku v hodnote takmer 370.000 eur tvoria tri diagnostické prístroje - digitálny röntgenový prístroj, digitálny 3D stomatologický röntgenový prístroj a ultrasonografický prístroj najvyššej triedy pre komplexné vyšetrenie. V týchto dňoch prebiehajú stavebné úpravy röntgenového pracoviska, ktoré by mali byť ukončené v druhej polovici októbra. Spočívajú v úpravách podlahy pracoviska, vo vybudovaní vetrania a chladenia priestoru a vo výmene starej elektroinštalácie,“ priblížila Granátová.



Okrem nových röntgenov a ultrasonografu zamestnanci mestskej polikliniky už v týchto dňoch pracujú aj s novým prístrojovým vybavením zameraným na ambulantnú diagnostiku a liečbu. Samospráva získala pre budovu mestskej polikliniky napríklad prístroj na ambulantnú rehabilitačnú elektroliečbu, laser s rázovou vlnou, prístroj na liečbu ultrazvukom, magnetoterapeutický prístroj, EKG prístroje s príslušenstvom či prístroj na meranie ABI indexu.



„Pracovníkov polikliniky momentálne zaškoľujú na prácu s novými prístrojmi, ktoré už využívajú pri svojej práci. Zatiaľ sa nevyužíva len röntgen, ktorý bude uvedený do prevádzky po náležitej úprave RTG pracoviska,“ uzavrela Granátová.