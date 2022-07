Dubnica nad Váhom renovuje 10 prístreškov na autobusových zastávkach

Dubnica nad Váhom 17. júla (TASR) – V Dubnici nad Váhom začala radnica s modernizáciou prístreškov na frekventovaných autobusových zastávkach. Do konca augusta by ich malo pribudnúť desať. Informoval o tom Matej Ďaďan z oddelenia investičnej výstavby mesta.



Desať nových moderných autobusových prístreškov so zabudovanými digitálnymi reklamnými panelmi pribudne na najfrekventovanejších zastávkach v meste. Ide o dva typy prístreškov, oba budú zastrešené sklenenou strechou, presklené zo zadnej strany i z bočných strán kaleným sklom s bezpečnostnou potlačou. Na jednej zo strán bude osadená digitálna reklamná vitrína.



"Keďže v niektorých frekventovaných lokalitách sú aj funkčné autobusové prístrešky, ktoré sa ešte dajú využiť, tieto budú demontované a nahradia nefunkčné autobusové prístrešky na tých zastávkach, ktoré boli v zlom technickom stave, prípadne budú doplnené na zastávkach, kde úplne absentovali," priblížil Ďaďan.



Nové autobusové prístrešky podľa neho pribudnú postupne na autobusových zastávkach pri OD Tesco, na Kolonkach, na Rozptyle, na Ulici športovcov a na sídlisku Pod hájom pri základnej škole.