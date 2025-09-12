< sekcia Regióny
Dubnica nad Váhom revitalizuje priestor na sídlisku Pod hájom
Po renovácii lokality vznikne 41 nových parkovacích miest.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 12. septembra (TASR) - Doplnenie parkovacích kapacít, zjednosmernenie ulice a zmena parkovania z kolmého na šikmé má zvýšiť bezpečnosť na sídlisku Pod hájom v Dubnici nad Váhom. Stavebné práce sa začali tento týždeň, potrvajú do konca roka. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Valuchová.
V lokalite zároveň pribudne päť nových stojísk polopodzemných kontajnerov na zber triedeného a zmesového komunálneho odpadu, ako aj nový prístrešok na autobusovej zastávke spolu s mobiliárom. Celkové náklady na investičnú akciu predstavujú 588.000 eur.
Podľa vedúceho dubnického stavebného úradu Jozefa Králika bude dôležitou súčasťou prác prepojenie dvoch dosiaľ samostatných parkovísk pred bytovými domami 1091 a 1094, ktoré doteraz spájal chodník pre peších.
„V tomto mieste je navrhnuté prepojenie miestnych ciest formou novostavby cesty z asfaltobetónu v dĺžke necelých 35 metrov. V strede úpravy je navrhnutý vyvýšený spomaľovací prah z betónovej dlažby z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a zníženia jazdnej rýchlosti v tomto úseku,“ doplnil Králik.
Po renovácii lokality vznikne 41 nových parkovacích miest. Po novom bude možné v lokalite zaparkovať na 138 oficiálnych parkovacích státiach z asfaltobetónu a drenážnej dlažby, z toho bude 61 šikmých, 48 kolmých a 29 pozdĺžnych.
Upravia aj nástupné plochy priechodov pre chodcov a nástupisko autobusovej zastávky. Všetky stavby bude mesto realizovať s ohľadom na osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a obmedzenou schopnosťou orientácie. Cieľom stavebných úprav je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy a oddelenie pešej dopravy od automobilovej výstavbou samostatného chodníka.
