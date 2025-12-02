< sekcia Regióny
Dubnica nad Váhom sleduje riziká klimatickej zmeny systémom Klimasken
Najzraniteľnejšie miesta Dubnice nad Váhom sú rýchle otepľovanie, sucho a extrémne zrážky. Rizikové sú najmä husto zastavané sídliská.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 2. decembra (TASR) - Po Veľkom Krtíši a Komárne je Dubnica nad Váhom tretím slovenským mestom, ktoré v rámci projektu Klimasken monitoruje riziká klimatickej zmeny. Projekt vznikol v spolupráci Únie miest Slovenska (ÚMS) a Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN). Informovala o tom hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
Výsledky potvrdzujú, že klimatická zmena už výrazne ovplyvňuje každodenný život obyvateľov mesta. Detailná analýza mestu po prvý raz poskytla presné dáta o tom, ako rýchlo sa územie otepľuje, aké riziká prináša sucho, extrémne zrážky, zosuvy pôdy a ktoré riešenia môžu pomôcť zvýšiť odolnosť mesta s priamym vplyvom na kvalitu života obyvateľov.
Najzraniteľnejšie miesta Dubnice nad Váhom sú rýchle otepľovanie, sucho a extrémne zrážky. Rizikové sú najmä husto zastavané sídliská. Silnými stránkami mesta sú dostatok zelene, dobré výsledky v oblasti energií a emisií a fakt, že radnica realizuje konkrétne adaptačné riešenia.
Podľa dubnickej viceprimátorky Andrey Blajskovej Klimasken dáva prvýkrát presný obraz o tom, kde je Dubnica silná a kde musí zrýchliť. Prioritou mesta je podľa nej zdravie a bezpečnosť ľudí, preto radnica dáta využije pri plánovaní všetkých ďalších krokov.
Mesto Dubnica nad Váhom plánuje Klimasken pravidelne aktualizovať a využije ho pri regenerácii sídlisk, výsadbe zelene, projektoch hospodárenia s vodou a pri investíciách v oblasti energetiky či dopravy.
„Dubnica má veľký potenciál. Najväčší efekt pre obyvateľov prinesú riešenia, ktoré pracujú so zeleňou, vodou a kvalitnou údržbou verejných priestorov,“ uviedla expertka ÚMS a spoluautorka projektu Zuzana Hudeková.
