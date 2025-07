Dubnica nad Váhom: Službu tzv. SMS rozhlasu využíva 4500 obyvateľov

Dubnica nad Váhom 15. júla (TASR) - Služba tzv. SMS rozhlasu v Dubnici nad Váhom je v prevádzke už päť rokov, aktuálne ju využíva takmer 4500 obyvateľov mesta. Všetky dôležité oznamy majú Dubničania k dispozícii priamo vo svojich mobilných zariadeniach. Informovala o tom dubnická hovorkyňa Veronika Valuchová.



Najväčšou prednosťou mobilného rozhlasu je rýchlosť a spoľahlivosť doručenia. Dôležité informácie sa k prijímateľom dostanú bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú. Je to kľúčové najmä pri havarijných situáciách, výpadkoch či organizovaní podujatí.



Systém využíva umelú inteligenciu, ktorá automaticky triedi oznamy do kategórií a inteligentne posudzuje, komu majú byť doručené. Každý používateľ si pritom môže zvoliť, aké typy oznamov ho zaujímajú.



„Oznamy sú navyše cielene zasielané podľa ulíc alebo mestských častí, takže každý, kto si tieto údaje vyplnil, dostane len tie správy, ktoré sa ho skutočne týkajú. Už počas prvého roku fungovania v roku 2020 sa do systému prihlásilo 1800 ľudí a záujem každoročne rastie,“ priblížil primátor mesta Peter Wolf.