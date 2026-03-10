< sekcia Regióny
Dubnica nad Váhom spúšťa nový podcast, chce byť bližšie aj k mladým
Názov DubTalk podľa nej odkazuje na dynamické rozhovory o témach, ktoré sa týkajú života v Dubnici nad Váhom a môžu osloviť poslucháčov naprieč generáciami.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 10. marca (TASR) - Priblížiť prácu dubnickej samosprávy aj aktuálne témy zo života mesta širšej verejnosti je hlavným cieľom mestského podcastu DubTalk. Prvá epizóda vyjde v stredu (11. 3.), vychádzať bude dvakrát mesačne. Informovala o tom hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom Veronika Valuchová.
Názov DubTalk podľa nej odkazuje na dynamické rozhovory o témach, ktoré sa týkajú života v Dubnici nad Váhom a môžu osloviť poslucháčov naprieč generáciami.
„Keďže sa chceme priblížiť aj mladým ľuďom a dostať do ich povedomia život v meste, rozhodli sme sa zvoliť odvážnejší, cudzojazyčný názov. Samotný podcast však bude v slovenčine, zrozumiteľne a jednoducho vysvetľujúc dianie a procesy v samospráve,“ priblížila hovorkyňa s tým, že nová podcastová séria bude dostupná na platformách Spotify, Apple Podcasts (iTunes) a na oficiálnom kanáli mesta na YouTube, ako aj na webovom sídle mesta.
Podcast DubTalk sa podľa dubnického primátora Petra Wolfa stane novou súčasťou komunikačného portfólia samosprávy a doplní existujúce kanály mesta.
„Záleží nám na tom, aby boli ľudia informovaní a vedeli, čo sa v ich okolí deje, aké investície sa pripravujú, alebo aké dôležité rozhodnutia mesto čakajú. K už existujúcej ponuke komunikačných kanálov sme sa rozhodli pridať aj mestský podcast. Tento formát nám umožní venovať sa témam viac do hĺbky, vysvetliť ich zrozumiteľne a zároveň priniesť pohľad odborníkov,“ doplnil primátor.
Názov DubTalk podľa nej odkazuje na dynamické rozhovory o témach, ktoré sa týkajú života v Dubnici nad Váhom a môžu osloviť poslucháčov naprieč generáciami.
„Keďže sa chceme priblížiť aj mladým ľuďom a dostať do ich povedomia život v meste, rozhodli sme sa zvoliť odvážnejší, cudzojazyčný názov. Samotný podcast však bude v slovenčine, zrozumiteľne a jednoducho vysvetľujúc dianie a procesy v samospráve,“ priblížila hovorkyňa s tým, že nová podcastová séria bude dostupná na platformách Spotify, Apple Podcasts (iTunes) a na oficiálnom kanáli mesta na YouTube, ako aj na webovom sídle mesta.
Podcast DubTalk sa podľa dubnického primátora Petra Wolfa stane novou súčasťou komunikačného portfólia samosprávy a doplní existujúce kanály mesta.
„Záleží nám na tom, aby boli ľudia informovaní a vedeli, čo sa v ich okolí deje, aké investície sa pripravujú, alebo aké dôležité rozhodnutia mesto čakajú. K už existujúcej ponuke komunikačných kanálov sme sa rozhodli pridať aj mestský podcast. Tento formát nám umožní venovať sa témam viac do hĺbky, vysvetliť ich zrozumiteľne a zároveň priniesť pohľad odborníkov,“ doplnil primátor.