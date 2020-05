Dubnica nad Váhom v pondelok otvorí všetky školy

Dubnica nad Váhom 29. mája (TASR) - Mesto Dubnica nad Váhom otvorí v pondelok (1. 6.) všetky tri základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorých súčasťou sú školské kluby detí, materské školy a jedálne. Radnica otvorí aj samostatnú materskú školu a jej elokované pracovisko. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Rezáková.



„Z celkového počtu 889 žiakov 1. až 5. ročníka základných škôl prihlásili rodičia do školy 609 detí (79,88 percenta). Do školských klubov je prihlásených 275 školákov, v školských jedálňach sa chce stravovať 462 detí. Online vzdelávanie a vzdelávanie dištančnou formou využije 280 detí tejto vekovej kategórie,“ uviedla Rezáková s tým, že do materských škôl prihlásili rodičia 365 zo 648 detí (56,32 percenta), prijali ich 339.



Ako dodala, mesto má vyučovanie zvládnuté personálne, materiálne a priestorovo. Zriaďovateľ v zmysle pokynov ministerstva školstva zabezpečil hygienicko-epidemiologické opatrenia od príchodu žiaka do školy, šatne, triedy, pohybu v budove školy, cez stravovanie v školskej jedálni, pobyte v školskom klube detí, pohyb vo vonkajších priestoroch škôl až po odchod žiaka domov.