Dubnica nad Váhom vybuduje nové polopodzemné kontajnery

Dubnica nad Váhom 16. mája (TASR) – V Dubnici nad Váhom vybudujú v troch lokalitách nové stojiská polopodzemných kontajnerov. Podľa hovorkyne mesta Veroniky Rezákovej ide o miesta, kde súčasné kontajnerové stojiská kapacitne nepostačujú a nie je možné rozšíriť ich doplnením o ďalšiu zbernú nádobu.



Mesto začne v máji budovať tri stojiská na sídlisku Centrum II, tri na Partizánskej ulici a jedno stojisko na sídlisku Pod hájom pri bytovom dome v blízkosti budovy mestskej polikliniky. "Sme radi, že problematickosť zberu odpadu v ďalších lokalitách dokážeme týmto krokom eliminovať. Ide o nemalú investíciu, no veríme, že vďaka nej obyvatelia pocítia pri zbere a separácii odpadu podstatne vyšší komfort," zhodnotila vedúca oddelenia strategického rozvoja a verejného obstarávania Mestského úradu (MsÚ) Eva Granátová.



Dodala, že vybudovanie polopodzemných kontajnerov v troch lokalitách vyjde mestskú kasu takmer na 370.000 eur. "Medzičasom mesto pracuje na projektovej dokumentácii na vybudovanie polopodzemných kontajnerov v ďalších lokalitách. Jedno stojisko už existuje na sídlisku Centrum I pri Základnej škole s materskou školou Centrum I. Do užívania bude spustené spolu s ostatnými siedmimi stojiskami," doplnila hovorkyňa mesta.



"Jedno stojisko polopodzemných kontajnerov pozostáva zo šiestich až siedmich uzamykateľných nádob, ktoré sú určené na zmesový komunálny aj na separovaný odpad. Vďaka tomu, že veľkokapacitné kontajnery sú uzamykateľné a fungujú na princípe čipu, môžeme presne sledovať množstvo vyprodukovaného odpadu, mieru separácie, no zabránime tým aj odpadovej turistike," spresnila vedúca referátu životného prostredia MsÚ Janka Beniaková s tým, že čip dostane každá domácnosť príslušného bytového domu.