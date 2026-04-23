Dubnica nad Váhom začína s plošným kosením verejnej zelene
Starostlivosť o mestskú zeleň sa kosením nekončí, zahŕňa aj pravidelnú úpravu stromov a kríkov.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 23. apríla (TASR) - Mesto Dubnica nad Váhom začne s jarným kosením verejných priestranstiev. Počas roka naplánovalo päť plošných kosieb po celom meste. Informovala o tom vedúca verejnej zelene Technických služieb mesta (TSM) Dubnica nad Váhom Natália Nevláčilová.
Starostlivosť o mestskú zeleň sa podľa nej kosením nekončí, zahŕňa aj pravidelnú úpravu stromov a kríkov. V závislosti od poveternostných podmienok by sa prvá etapa z celkových piatich mala začať realizovať ešte do konca apríla.
„V prvej fáze sa prioritne zameriavame na okolie hlavných ťahov a Námestia sv. Jakuba. Pokračovať sa následne bude v sídliskových vnútroblokoch i v mestskej časti Prejta,“ priblížila Nevláčilová.
Ako dodala, v teréne sa počas všetkých etáp bude pohybovať šesť mechanizmov a približne desať pracovníkov mestského podniku, ktorí sa okrem kosenia postarajú aj o hrabanie a úpravu okolia. Trávnatý porast sa v priebehu sezóny kosí väčšinou v momente, keď jej výška dosiahne približne 20 centimetrov.
„Počas jarného obdobia, keď zeleň bujnie, je úprava výraznejšia. V letných suchých mesiacoch ju kosíme citlivejšie. Pravidelne sledujeme všetky lokality v meste a výjazdy do terénu prispôsobujeme aktuálnej situácii,“ uzavrela Nevláčilová.
Starostlivosť o mestskú zeleň sa podľa nej kosením nekončí, zahŕňa aj pravidelnú úpravu stromov a kríkov. V závislosti od poveternostných podmienok by sa prvá etapa z celkových piatich mala začať realizovať ešte do konca apríla.
„V prvej fáze sa prioritne zameriavame na okolie hlavných ťahov a Námestia sv. Jakuba. Pokračovať sa následne bude v sídliskových vnútroblokoch i v mestskej časti Prejta,“ priblížila Nevláčilová.
Ako dodala, v teréne sa počas všetkých etáp bude pohybovať šesť mechanizmov a približne desať pracovníkov mestského podniku, ktorí sa okrem kosenia postarajú aj o hrabanie a úpravu okolia. Trávnatý porast sa v priebehu sezóny kosí väčšinou v momente, keď jej výška dosiahne približne 20 centimetrov.
„Počas jarného obdobia, keď zeleň bujnie, je úprava výraznejšia. V letných suchých mesiacoch ju kosíme citlivejšie. Pravidelne sledujeme všetky lokality v meste a výjazdy do terénu prispôsobujeme aktuálnej situácii,“ uzavrela Nevláčilová.