Zimnú údržbu v Dubnici nad Váhom zabezpečí 30 pracovníkov

Dubnica nad Váhom 16. novembra (TASR) - Zimnú údržbu na území mesta Dubnica nad Váhom bude počas zimnej sezóny zabezpečovať 30 pracovníkov a 21 kusov kolesovej a ručnej techniky. Informovala o tom riaditeľka Technických služieb mesta (TSM) Dubnica nad Váhom Vladimíra Klačanská.



Bezpečnosť v zimnom období zabezpečuje TSM Dubnica nad Váhom na komunikáciách, ktoré má vo svojom vlastníctve. Najčastejšie ide o lokálne cesty a chodníky, ale aj schodiská či parkoviská.



"Zimnú údržbu nevykonávame na svojvoľne vytvorených a nespevnených chodníkoch. Nezasahujeme ani do súkromného majetku, teda napríklad na privátne parkoviská či príjazdové cesty. Údržbu hlavnej cesty I/61 zabezpečuje Slovenská správa ciest," doplnila riaditeľka.



Výkon zimnej údržby podľa nej nezahŕňa len zásahy v teréne, ale aj nepretržitý monitoring predpovede počasia v období od novembra do februára, vrátane sledovania aktuálneho stavu ciest a chodníkov.



"Môže sa stať, že hoci nesneží, na komunikáciách sa vytvorí nebezpečná námraza či poľadovica. Do terénu vtedy vyrážame skoro ráno ešte predtým, ako sa prví Dubničania vyberú za svojimi povinnosťami," pripomenula Klačanská.



Pri odhŕňaní snehu, posýpaní či čistení komunikácií sú prioritné cesty a chodníky, ktoré sú najfrekventovanejšie. Ide o lokality v okolí polikliniky, námestia, škôl, dopravných uzlov či kopcovitých terénov.