Dubnica nad Váhom získala do vlastníctva kaštieľ pri parku

Dubnica nad Váhom 24. februára (TASR) - Národná kultúrna pamiatka pri historickom parku Jána Baltazára Magina v Dubnici nad Váhom opäť ožije. Bývalý záhradníkov dom, neskôr hotel Chateau Mignon, získalo do svojho vlastníctva mesto, ktoré ho plánuje zrekonštruovať. Informoval o tom v stredu na tlačovej konferencii primátor Peter Wolf.



Kaštieľ v centre mesto odkúpilo v rámci konkurzného konania za 400.000 eur. Jeho kúpu spolu s pozemkami o rozlohe presahujúcej tisíc štvorcových metrov schválili mestskí poslanci jednohlasne na februárovom mestskom zastupiteľstve. Mesto už podpísalo aj kúpno-predajnú zmluvu na prevod vlastníckeho práva kaštieľa. "Teším sa, že sa nám podarilo dostať túto národnú historickú pamiatku opäť do majetku mesta. Môžeme nad ňu prevziať záštitu, zrekonštruovať ju a ponúknuť ju ľuďom na trávenie pekných chvíľ," vyhlásil primátor Wolf.



Niekdajší záhradníkov dom, neskôr reštaurácia, a potom i hotel Chateau Mignon sa dostal do konkurzu v roku 2016. Odvtedy nehnuteľnosť chátrala a stala sa predmetom vandalizmu. "Ešte pred kúpou objektu sme si ako mesto nechali vypracovať audit, aby sme poznali jej technický stav. Rekonštrukciu odhadujeme na niekoľko desiatok tisíc eur. Budovu následne ponúkneme do prenájmu, no budeme ju mať vo vlastníctve a dbať o to, aby sa ako národná kultúrna pamiatka nedostala opäť do zlého stavu," dodal primátor.



Dobu rekonštrukcie vzhľadom na aktuálny technický stav odhaduje samospráva približne na rok. Záujmom radnice je zachovať objekt ako kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie mesta, zabrániť jeho ďalšiemu chátraniu a poškodzovaniu. Veľký potenciál budovy vidí z hľadiska rozvoja cestovného ruchu i oživenia tradície stretávania sa Dubničanov v parku tak, ako to bolo v minulosti. "Už v roku 2020 mesto podniklo niekoľko krokov na zatraktívnenie Parku J. B. Magina a priľahlých pozemkov, a to v podobe úpravy jazierka, okolitej zelene, či nasvietenia Grotty s vyhliadkovou vežou," pripomenula hovorkyňa mesta Veronika Rezáková.