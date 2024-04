Dubničania odovzdali 680 litrov použitého kuchynského oleja a tukov

Dubnica nad Váhom 29. apríla (TASR) - Počas aprílového mobilného zberu sa v Dubnici nad Váhom vyzbieralo 680 litrov použitého kuchynského oleja a tukov. V porovnaní s prvým zberom je to o 410 litrov viac. Informovala o tom vedúca referátu životného prostredia dubnickej radnice Janka Beniaková.



Bezplatnú službu podľa nej využilo po druhý raz viac ako stovka obyvateľov. "Sme radi, že bezplatná služba sa dostáva do povedomia obyvateľov a že aj takýmto spôsobom sa rozhodli zbaviť sa použitej suroviny, ktorá by inak v kanalizácii spôsobovala problémy," uviedla Beniaková.



Podľa vedúcej surovinovo-odpadového hospodárstva Gabriely Záhorcovej mesto chystá ďalší mobilný zber, ktorý sa uskutoční pravdepodobne na jeseň. Obyvatelia môžu použitý kuchynský olej a tuky vymeniť za nový olej či ocot počas otváracích hodín na zbernom dvore. Za tri litre použitého kuchynského oleja a tukov dostanú liter nového oleja, prípadne môžu vymeniť liter použitého kuchynského oleja a tukov za liter octu. Oleje a tuky treba priniesť v priehľadných nádobách.