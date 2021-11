Dubnická radnica hľadá zhotoviteľa cyklotrasy do mestskej časti Prejta

Dubnica nad Váhom 11. novembra (TASR) - Mesto Dubnica nad Váhom vyhlásilo verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác na výstavbu takmer trojkilometrovej cyklotrasy z Dubnice nad Váhom do mestskej časti Prejta. Ako informovala hovorkyňa Dubnice nad Váhom Veronika Valuchová, predpokladaná hodnota zákazky je takmer 697.000 eur. Uchádzači môžu ponuky predkladať elektronicky do 15. novembra.



„Na výstavbu cyklotrasy mesto získalo nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Cyklotrasa bude mať v mestskej časti Prejta priamu nadväznosť na autobusovú zastávku, v meste sa cez Štúrovu ulicu pripojí na miestnu komunikáciu smerujúcu k sídliskám a do centra s občianskou infraštruktúrou,“ uviedla hovorkyňa.



Ako dodala, novovybudovaná komunikácia má predpoklady stať sa zaujímavou dopravnou tepnou nielen pre cykloturistov, ale aj pre ľudí dochádzajúcich za prácou do firiem v okolitých priemyselných areáloch.