Dubnická radnica postaví cyklotrasu do mestskej časti Prejta

Dubnica nad Váhom 27. mája (TASR) – Mesto Dubnica nad Váhom vybuduje takmer trojkilometrový cyklochodník do mestskej časti Prejta. Radnica získala na projekt 824.000 eur z eurofondov, 44.000 eur pridá z vlastného rozpočtu.



Ako informovala vedúca oddelenia strategického rozvoja a verejného obstarávania Eva Granátová, nový cyklistický chodník s dĺžkou 2,9 kilometra prepojí mesto napojením zo Štúrovej ulice s mestskou časťou Prejta bezpečným aj atraktívnym spôsobom.



„Cyklotrasa povedie rekreačno-oddychovou a záhradkárskou zónou na juhovýchodnom okraji mesta. Nebude prístupná verejnej automobilovej doprave s výnimkou vjazdov na priľahlé pozemky záhrad. Pôjde o dvojpruhovú obojsmernú, no smerovo nerozdelenú cyklistickú komunikáciu. Prístup motorovým vozidlám vo vybraných úsekoch bude zamedzený dopravnými zariadeniami a dopravným značením. Napojenia na komunikácie budú bezbariérové,“ doplnila Granátová.



S výstavbou by sa podľa nej malo začať na jeseň tohto roka, čas výstavby sa odhaduje na deväť mesiacov. Prví cyklisti by sa po nej mali previezť v lete 2022. Údržbu cyklotrasy aj okolitej zelene v zimnom i letnom období zabezpečia Technické služby mesta Dubnica nad Váhom. Na výstavbu cyklotrasy samospráva už má vydané stavebné povolenie.