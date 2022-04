Dubnická radnica vyhlásila súťaž na obnovu Námestia Matice slovenskej

Dubnica nad Váhom 26. apríla (TASR) – Mesto Dubnica nad Váhom chce zrekonštruovať Námestie Matice slovenskej. Radnica vyhlásila verejné obstarávanie na prvú etapu prác. Informovala o tom vedúca oddelenia verejného obstarávania a strategického rozvoja mesta Eva Granátová.



Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje podľa nej takmer 2,4 milióna eur. Uchádzači môžu svoje ponuky predkladať do 23. mája 2022. „Projekt je zameraný na revitalizáciu Námestia Matice slovenskej s akcentom na skvalitnenie životného prostredia, s dôrazom na zeleň, manažment dažďovej vody a jej zadržiavanie v krajine, inžinierske siete, potrebné komunikácie a iné plochy,“ doplnila Granátová.



Podľa dubnického primátora Petra Wolfa by sa verejná súťaž mala skončiť do troch mesiacov, na zrekonštruovanom námestí by malo byť viac zelene a nový mobiliár. Veľké stromy na novom námestí umiestniť nemohli, dôvodom je výstavba podzemných garáží.



„Práce na rekonštrukcii zasiahnu do života Dubničanov zásadným spôsobom. Práce budeme realizovať po etapách, aby nemuselo dôjsť k uzavretiu prevádzok. Námestie bude počas rekonštrukcie ohradené, nebude prístupné pre verejnosť,“ uzavrel primátor.