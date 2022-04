Dubnická radnica začína s rekonštrukciou poškodenej cesty

Dubnica nad Váhom 22. apríla (TASR) – Dubnická radnica začína s rekonštrukciou poškodenej komunikácie pred bytovými domami na Okružnej ulici. Asi 270-metrový úsek cesty by mali opraviť do dvoch mesiacov. Ako informoval vedúci stavebného úradu v Dubnici nad Váhom Jozef Králik, rekonštrukcia počíta s úplne novou vozovkou vrátane nového podložia, obrubníkov a asfaltového krytu.



„Komunikácia je vo veľmi zlom stave, prepadá sa na viacerých miestach. Keďže čiastková oprava povrchu vozovky v tomto prípade nepostačuje, pre zlý stav komunikácie sme museli pristúpiť k jej komplexnej rekonštrukcii,“ priblížil Králik.



Počas rekonštrukcie bude obmedzená doprava, prístup automobilov k bytovým domom bude riadiť dočasné dopravné značenie z Ulice Československej armády.



Rekonštrukciu cesty bude radnica hradiť z mestského rozpočtu, celkové náklady na opravu predpokladajú vo výške 115.000 eur. Práce by mali ukončiť v polovici júna.