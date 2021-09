Dubnická radnica získala ocenenie Zlaté vedro za najlepšiu komunikáciu

Dubnica nad Váhom 28. septembra (TASR) – Mesto Dubnica nad Váhom získalo v kategórii slovenských miest nad 20.000 obyvateľov ocenenie Zlaté vedro za najlepšie komunikujúcu samosprávu s obyvateľmi na portáli Odkazprestarostu.sk za rok 2020. Ocenenie za mesto prevzal v pondelok (27. 9.) v Bratislave primátor Peter Wolf.



„Vysvedčenie, ktoré nám Odkaz pre starostu vystavil, nás veľmi teší a je pre nás povzbudením do ďalšej práce v skvalitňovaní života v meste. Rád by som poďakoval kolegom z mestského úradu, ktorí sa podieľajú na riešení podnetov a promptne reagujú na podnety občanov,“ skonštatoval primátor s tým, že veľkú zásluhu na ocenení majú predovšetkým kolegovia Veronika Rezáková a Milan Dohnanský.



V kategórii komunikácie s obyvateľmi hodnotitelia brali do úvahy úplnosť odpovede – či obsahuje informácie, kto a kedy sa bude podnetom zaoberať. Dôležitým faktorom bola i rýchlosť odpovede. Bonusové body mohli samosprávy získať za informovanie o vyriešení podnetu aj vtedy, ak občania nemuseli na odpoveď čakať viac ako sedem dní.



Aj keď dubnická samospráva využíva Odkaz pre starostu len druhý rok, doposiaľ sa na mesto prostredníctvom uvedenej platformy obrátili občania takmer s 840 podnetmi. Za komunikáciu bolo ocenené aj v uplynulom roku.



„Najviac podnetov sa týkalo ciest a chodníkov, no evidujeme aj otázky na zeleň, životné prostredie či mestský mobiliár,“ spresnil Milan Dohnanský z dubnickej radnice. V roku 2020 mesto podľa neho odkomunikovalo spolu 383 podnetov. V kategórii riešenie podnetov obsadilo ôsme miesto.



Portál Odkaz pre starostu funguje od roku 2010 a dnes ho využíva viac ako 170 aktívnych miest a obcí. Občania majú možnosť prostredníctvom internetovej stránky www.odkazprestarostu.sk alebo rovnomennej mobilnej aplikácie upozorňovať samosprávu na rôzne nedostatky a komunikovať o nich priamo so samosprávou.