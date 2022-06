V Dubnici nad Váhom zrekonštruujú ihrisko jednej z troch škôl

Dubnica nad Váhom 20. júna (TASR) – V Dubnici nad Váhom začali s rekonštrukciou školského ihriska Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru. Škola je poslednou z troch dubnických škôl, na ktorej samospráva realizuje kompletnú rekonštrukciu školského športoviska. Informovala o tom referentka dubnickej radnice pre mládež a šport Annamária Duvačová.



Celková investícia predstavuje asi 353.000 eur, rekonštrukciu by mali dokončiť do konca prázdnin. Školákov po nich privíta nielen zrekonštruované športovisko, ale aj nové hokejbalové ihrisko.



"Obnova atletickej dráhy kopíruje pôvodnú škvarovú dráhu, no bude osadená do nových obrubníkov s novými vrstvami. Obnovený ovál bude merať rovnako 326 metrov, no škvaru nahradí tartanový povrch. V areáli vytvoríme aj sekciu na skok do piesku s novou rozbehovou dráhou a na trávnatej ploche vznikne športovisko na vrh guľou," doplnila Duvačová.



ZŠ s MŠ Pavla Demitru je športovou školou, rekonštrukcia športoviska v jej areáli je preto zo všetkých troch dubnických škôl najrozsiahlejšia. Podľa slov riaditeľa Ota Baču bude ihrisko prakticky nonstop vyťažené nielen hodinami telesnej výchovy a športovou prípravou, ale aj popoludní v rámci tréningov či krúžkov.

"Do obnovy športovísk na školách sme z vlastného rozpočtu investovali viac ako 760.00 eur. Považujem za dôležité, aby škola nesúca meno jedného z popredných športovcov krajiny mala moderné a bezpečné športovisko. Po tom, ako práce ukončíme, sa presunieme do vnútroblokov na sídliská, kde si schátrané ihriská rovnako pýtajú našu pozornosť," pripomenul primátor Dubnice Peter Wolf.