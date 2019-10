Dubnická samospráva rozmiestnila po meste 33 košov na psie exkrementy

Dubnica nad Váhom 28. októbra (TASR) – Vo všetkých lokalitách Dubnice nad Váhom a v mestskej časti Prejta umiestnila dubnická samospráva 33 odpadových nádob na psie exkrementy. Ich súčasťou sú aj vrecká na exkrementy.



Ako informovala vedúca referátu životného prostredia dubnickej radnice Janka Beniaková, odpadové nádoby v celkovej hodnote viac ako 8000 eur umiestnili predovšetkým v miestach najčastejších prechádzok so psami.



„Konkrétne rozmiestnenie nových nádob navrhla komisia životného prostredia. Rozhodujúci bol najmä počet registrovaných psov v lokalitách, frekventovanosť využívania plochy na venčenie, ale aj dopravná dostupnosť pre vozidlo, ktoré bude nádoby pravidelne vyprázdňovať,“ uviedla Beniaková s tým, že ide hlavne o zelené plochy, kde so psami chodia najčastejšie.



Nové odpadové nádoby doplnili už existujúcu infraštruktúru pre majiteľov psov. Mesto chce pre nich aj týmto spôsobom vytvoriť lepšie podmienky.



„Od majiteľov psov vyžadujeme istú disciplínu, teda okrem toho, aby mali svoje zviera na vôdzke tam, kde sa to vyžaduje, tiež najmä to, aby neznečisťovali verejné priestranstvá exkrementmi. Dôležité je, aby mali majitelia psov na to najskôr vytvorené podmienky, aby mohli tieto pravidlá dôsledne rešpektovať a aby sme to mohli od nich aj vyžadovať,“ priblížil primátor Dubnice Peter Wolf.



Súčasťou nádob sú aj samotné vrecká na exkrementy, ktoré sú pravidelne dopĺňané každých 14 dní. Majitelia psov si v prípade záujmu môžu vrecká bezplatne vyzdvihnúť aj na referáte životného prostredia dubnického mestského úradu.