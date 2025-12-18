< sekcia Regióny
Dubnické múzeum predstaví Slovensko v tvorbe Martina Benku
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 18. decembra (TASR) - Stredné Považie i ostatné Slovensko v tvorbe Martina Benku predstaví nová výstava Dubnického múzea v kaštieli v Dubnici nad Váhom. Diela predstaviteľa slovenskej výtvarnej moderny si tam verejnosť bude môcť pozrieť od štvrtka až do 30. júna 2026. TASR o tom informovala odborná referentka Dubnického múzea Lenka Koníková.
„Prvá časť výstavy je zostavená z výberu najvýznamnejších obrazov zo zbierok Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea v Martine - Múzea Martina Benku. Ide o kolekciu jeho známych a vrcholných krajinárskych diel charakteristických heroicko-monumentálnym stvárnením slovenskej krajiny a človeka,“ načrtla Koníková.
Druhá časť výstavy je podľa nej venovaná regiónu stredného Považia, ide o menej známe či neznáme štúdie komorných rozmerov a kresieb ceruzou, ktoré Benka vytvoril počas svojich ciest do tejto časti Slovenska. „Vybrané kresby a štúdie patria do väčšej kolekcie Benkových maliarskych záznamov z ciest po Slovensku z 20. až 60. rokov 20. storočia,“ doplnila.
Benka bol prvým maliarom, ktorý hľadal farby a tvary typické pre Slovensko a utvoril na plátnach svojich obrazov pôsobivú podobu slovenského národného mýtu. „Patril ku zakladateľskej generácii umelcov, ktorá s nadšením a potrebnou dávkou idealizmu po vzniku Československa v roku 1918 kreovala stavbu slovenskej kultúry,“ pripomenula Koníková.
Výstavu pripravilo Dubnické múzeum, mesto Dubnica nad Váhom a SNM-Múzeum Martina Benku. Z verejných zdrojov ju podporil Fond na podporu umenia.
