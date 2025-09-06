Dubnické múzeum pri príležitosti 20. výročia založenia hľadá umelecké

< sekcia Regióny
Dubnica nad Váhom 6. septembra (TASR) - Dubnické múzeum pri príležitosti osláv 20. výročia založenia vyhlásilo otvorenú výzvu pre výtvarníkov a tvorcov z Dubnice nad Váhom a blízkeho okolia. Informovala o tom Naďa Mikušová z kancelárie primátora. Regionálni umelci, remeselníci, dizajnéri či iní tvorcovia majú príležitosť prezentovať svoju tvorbu a stať sa súčasťou jubilea významnej mestskej inštitúcie.
„Ukážme, že Dubnica nad Váhom nie je len mestom s bohatou minulosťou, ale aj miestom, kde pulzuje kreatívny život,“ uviedla Mikušová.
Organizátori vyzývajú umelcov, aby prihlásili diela, ktoré reflektujú tému miesta, histórie alebo identity regiónu. „Technika ani forma nie sú obmedzené. Vítané sú maľby, kresby, fotografie, grafika, textil, keramika, dizajn, multimédiá a iné,“ spresnila Mikušová s tým, že súčasťou programu budú tvorivé workshopy, komentované prehliadky a diskusie.
Zapojiť sa môžu nielen profesionálni a amatérski tvorcovia, ale aj kolektívy z Dubnice nad Váhom a okolitých obcí do 30 kilometrov. Záujemcovia môžu do 15. septembra poslať na e-mailovú adresu mic@dubnica.eu krátku charakteristiku seba alebo kolektívu, ukážku portfólia a stručný návrh, ako by sa chceli do projektu zapojiť.
