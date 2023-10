Dubnickí a Trenčianski hasiči likvidovali ekologickú haváriu v Ilave

Ilava 6. októbra (TASR) - Šesť hasičov z Dubnice nad Váhom a z Trenčína zasahovalo vo štvrtok (5. 10.) podvečer na Ulici kpt. Nálepku v Ilave. Do potoka unikla neznáma látka. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík.



Na hladine potoka podľa neho plávala mastná kvapalina neznámeho pôvodu. Únik bol pozorovaný v dĺžke asi 300 metrov, látka sa usadzovala po brehoch potoka a v strede toku sa vytvorili tri škvrny s rozmermi asi dva krát dva metre.



"Príslušníci HaZZ vystrojení brodiacimi čižmami vošli do potoka a pomocou hladinových zberačov nečistôt začali so zberom uniknutej látky. Zachytenú látku vkladali do zberného suda. Na ohraničenie uniknutej látky bol použitý aj sorpčný had," doplnil Petrík.



Ako dodal, na miesto prišli aj pracovníci z inšpekcie životného prostredia, s ktorými hasiči koordinovali ďalšiu činnosť. Policajti zabezpečili odber vzoriek pre ďalšiu expertízu.