< sekcia Regióny
Dubnickú radnicu, knižnicu a informačné centrum 17. novembra zatvoria
Dubnické múzeum v dubnickom kaštieli býva v pondelky zatvorené štandardne.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 11. novembra (TASR) - Mestský úrad, knižnica a mestské informačné centrum v Dubnici nad Váhom zostanú 17. novembra zatvorené. Mesto si tak pripomenie Deň boja za slobodu a demokraciu. Zamestnanci si budú hromadne čerpať riadnu dovolenku. Informovala o tom dubnická hovorkyňa Veronika Valuchová.
Dubnické múzeum v dubnickom kaštieli býva v pondelky zatvorené štandardne. Rovnako tak aj kino Lastovička, ktoré zvyčajne v pondelky nepremieta, no 17. novembra spraví výnimku. Študentom premietne tematickú historickú drámu Vlny.
„Týmto krokom mesto Dubnica nad Váhom vyjadruje úctu k hodnotám slobodnej a demokratickej spoločnosti a nadväzuje na symbolický rozmer 17. novembra ako dňa niekdajšieho pracovného pokoja. Inštitúcie budú obyvateľom k dispozícii opäť v utorok 18. novembra v štandardných otváracích a úradných hodinách,“ doplnila hovorkyňa.
K dubnickému magistrátu sa pridáva aj mestská príspevková organizácia Dumat a technické služby mesta, ktoré budú fungovať len v obmedzenom režime, v práci budú len zamestnanci vykonávajúci neodkladné činnosti. Zberný dvor, mestské kompostovisko, ako aj zvoz odpadu bude fungovať bez obmedzení aj 17. novembra.
S ohľadom na pracujúcich rodičov budú v štandardnom režime v pondelok 17. novembra fungovať všetky materské a základné školy a školské zariadenia, ktoré mesto Dubnica nad Váhom zriaďuje. Obsah vyučovania tematicky prispôsobia odkazu Dňa boja za slobodu a demokraciu.
Dubnické múzeum v dubnickom kaštieli býva v pondelky zatvorené štandardne. Rovnako tak aj kino Lastovička, ktoré zvyčajne v pondelky nepremieta, no 17. novembra spraví výnimku. Študentom premietne tematickú historickú drámu Vlny.
„Týmto krokom mesto Dubnica nad Váhom vyjadruje úctu k hodnotám slobodnej a demokratickej spoločnosti a nadväzuje na symbolický rozmer 17. novembra ako dňa niekdajšieho pracovného pokoja. Inštitúcie budú obyvateľom k dispozícii opäť v utorok 18. novembra v štandardných otváracích a úradných hodinách,“ doplnila hovorkyňa.
K dubnickému magistrátu sa pridáva aj mestská príspevková organizácia Dumat a technické služby mesta, ktoré budú fungovať len v obmedzenom režime, v práci budú len zamestnanci vykonávajúci neodkladné činnosti. Zberný dvor, mestské kompostovisko, ako aj zvoz odpadu bude fungovať bez obmedzení aj 17. novembra.
S ohľadom na pracujúcich rodičov budú v štandardnom režime v pondelok 17. novembra fungovať všetky materské a základné školy a školské zariadenia, ktoré mesto Dubnica nad Váhom zriaďuje. Obsah vyučovania tematicky prispôsobia odkazu Dňa boja za slobodu a demokraciu.