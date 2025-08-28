< sekcia Regióny
Dubnický folklórny festival ponúkne vystúpenia folkloristov i jarmok
V programe podujatia sa predstavia nielen domáce, ale i zahraničné súbory.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 28. augusta (TASR) - Dubnický folklórny festival ponúkne vystúpenia domácich i zahraničných súborov, jeho súčasťou bude aj tradičný jarmok. Už 31. ročník festivalu, ktorý patrí k najvýznamnejším podujatiam v regióne, sa začne vo štvrtok večer a potrvá do nedele (31. 8.). Informovalo o tom mesto na svojom webe.
„Najväčší folklórny sviatok v regióne opäť ožije hudbou, tancom, spevom a autentickými tradíciami, ktoré spájajú generácie a národy. Dubnický folklórny festival nie je len udalosť - je to zážitok, ktorý spája minulosť s prítomnosťou a každoročne vnáša do mesta výnimočnú atmosféru radosti, pohostinnosti a hrdosti na slovenský folklór,“ uviedlo mesto.
V programe podujatia sa predstavia nielen domáce, ale i zahraničné súbory. „Hostiť budeme zahraničné súbory z Poľska a Česka. Dokonca, v tomto roku k nám zavíta aj súbor z Maroka. Veľkým lákadlom bude piatkové (29. 8.) vystúpenie folklórneho súboru Železiar a v sobotu (30. 8.) večer koncert Štefana Šteca,“ priblížila vedúca oddelenia kultúry a knižnice Mestského úradu v Dubnici nad Váhom a predsedníčka organizačného výboru Zuzana Múkerová.
Súčasťou festivalu bude i tradičný jarmok a ďalší sprievodný program v podobe školy spevu, tvorivých dielní či tanečného domu so zábavou.
