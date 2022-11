Dubnickým poľovníkom poškodili päť posedov, podali trestné oznámenie

Dubnica nad Váhom 21. novembra (TASR) - Poľovníckej spoločnosti Lukovec Dubnica nad Váhom poškodili neznámi páchatelia päť posedov. Stalo sa tak len pár hodín po zverejnení mapy s vnadiskami. Poľovníci podali trestné oznámenie za poškodzovanie majetku a bránenie vo výkone práva poľovníctva. Informovala o tom Slovenská poľovnícka komora (SPK).



"Chceme veriť, že to nemá súvis so zverejnením vnadísk a že občania sa cielene neznížia k tejto činnosti, čím by marili nariadenie vlády a veterinárne opatrenia súvisiace s núdzovým stavom afrického moru ošípaných. Lov na vnadiskách je účinný a i vďaka nemu sa podarilo zatiaľ zastaviť africký mor ošípaných," uviedla komora.



Poľovníci z Poľovníckej spoločnosti Lukovec zaznamenali od 14. do 16. novembra násilne poškodených päť posedov - strhnuté rebríky odhodené ďaleko od posedov, prevrátený posed. Tri posedy boli poškodené pri vnadiskách na diviačiu zver, ďalej boli narezané šteblíky rebríka na ďalšom posede.



"Len pred dvomi týždňami vyzval prezident SPK na nutnosť plnenia povinnosti užívateľov poľovníckych revírov na nahlásenie vnadísk. Rovnako tak boli poľovníci vyzvaní, aby nás upozornili, ak to niekto zneužije alebo bude zámerne poškodzovať majetok, a tak mariť snahu o elimináciu moru. Väčšina užívateľov si povinnosť splnila," zdôrazňuje SPK s tým, že verejnosť by nemala cielene vyhľadávať vnadiská, pretože tak ruší a znemožňuje lov a tlmenie afrického moru ošípaných.