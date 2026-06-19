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Dubnicu nad Váhom skrášľuje nový parčík zadržujúci vlahu
Mesto dokáže zo zachytenej dažďovej vody zavlažovať približne mesiac všetku vysadenú zeleň, ktorú tvorí viac ako 100.000 cibuľovín, 10.000 trvaliek a 32 stromov.
Autor TASR
Bratislava/Dubnica nad Váhom 19. júna (TASR) - V Dubnici nad Váhom v piatok slávnostne otvorili nový mestský parčík na Námestí Alexandra Dubčeka. Zrevitalizovaný verejný priestor, efektívne zadržujúci vlahu, je jedným zo 140 podporených projektov miest a obcí, ktoré dostali dotáciu z Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR na realizáciu vodozádržných opatrení a výsadbu zelene.
Podpredseda vlády SR a šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS), ktorý sa na piatkovom slávnostnom otvorení zúčastnil, ocenil zrealizovaný projekt a transformáciu predtým skôr tranzitnej plochy na estetický priestor. Zvýraznil i technické stránky projektu a zapracované vodozádržné opatrenia vo forme siedmich podzemných retenčných nádrží s objemom vyše 200.000 litrov na zachytávanie dažďovej vody i dve dažďové záhrady. „Vodozádržné opatrenia efektívne využijú zachytenú dažďovú vodu, ale rovnako ušetria samospráve peniaze a vďaka novej zeleni skrášľujú verejný priestor a podporujú komunitný život v meste,“ zdôraznil Taraba.
Mesto dokáže zo zachytenej dažďovej vody zavlažovať približne mesiac všetku vysadenú zeleň, ktorú tvorí viac ako 100.000 cibuľovín, 10.000 trvaliek a 32 stromov. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie kultúrnej zóny, detského ihriska, nových chodníkov či trasy pre peších. „Celý park je nielen estetickejší, ale aj príjemnejší na pobyt. Aj to bolo naším zámerom, vrátiť túto frekventovanú zónu späť k ľuďom, aby sa tu dobre cítili aj v čase horúčav,“ dodal primátor Dubnice Peter Wolf.
Projekt bol podporený z eurofondovej výzvy zameranej na podporu vodozádržných opatrení v sídlach a krajine. Výška nenávratného finančného príspevku predstavuje viac ako 1 milión eur, pričom celkové investície do komplexnej rekonštrukcie dubnického námestia dosiahli 1,6 milióna eur.
Podpredseda vlády SR a šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS), ktorý sa na piatkovom slávnostnom otvorení zúčastnil, ocenil zrealizovaný projekt a transformáciu predtým skôr tranzitnej plochy na estetický priestor. Zvýraznil i technické stránky projektu a zapracované vodozádržné opatrenia vo forme siedmich podzemných retenčných nádrží s objemom vyše 200.000 litrov na zachytávanie dažďovej vody i dve dažďové záhrady. „Vodozádržné opatrenia efektívne využijú zachytenú dažďovú vodu, ale rovnako ušetria samospráve peniaze a vďaka novej zeleni skrášľujú verejný priestor a podporujú komunitný život v meste,“ zdôraznil Taraba.
Mesto dokáže zo zachytenej dažďovej vody zavlažovať približne mesiac všetku vysadenú zeleň, ktorú tvorí viac ako 100.000 cibuľovín, 10.000 trvaliek a 32 stromov. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie kultúrnej zóny, detského ihriska, nových chodníkov či trasy pre peších. „Celý park je nielen estetickejší, ale aj príjemnejší na pobyt. Aj to bolo naším zámerom, vrátiť túto frekventovanú zónu späť k ľuďom, aby sa tu dobre cítili aj v čase horúčav,“ dodal primátor Dubnice Peter Wolf.
Projekt bol podporený z eurofondovej výzvy zameranej na podporu vodozádržných opatrení v sídlach a krajine. Výška nenávratného finančného príspevku predstavuje viac ako 1 milión eur, pričom celkové investície do komplexnej rekonštrukcie dubnického námestia dosiahli 1,6 milióna eur.