Obec Dubové obnovila kultúrny dom

Dubové 12. septembra (TASR) - Obec Dubové v okrese Zvolen zrekonštruovala starý kultúrny dom z 50. rokov uplynulého storočia. Obnova stála viac ako 270.000 eur. Pre TASR to uviedla starostka Anna Janovicová.



"Z uvedenej sumy sme viac ako polovicu financovali z vlastných zdrojov," povedala. "Pri rôznych podujatiach, ktoré tam teraz organizujeme, sa už už konečne nemusíme za priestory hanbiť," dodala.



V kultúrnom dome je po rekonštrukcii voda už aj v kuchynke, kde doteraz nebola. Objekt má novú strechu, moderné kúrenie, fotovoltiku, tiež nové zariadenie v kuchyni, stoly a čoskoro pribudnú aj nové stoličky.



Obec podľa starostky odkúpila aj budovu neďalekých potravín a pohostinstva od COOP Jednota. "Obchod už nejaký čas nefungoval, a tak sme sa báli, že ponúknu budovu na predaj a my prídeme o možnosť predaja potravín," priblížila.



Aktuálne sú obidve prevádzky v prenájme. Budovu by potrebovali opraviť a tiež ju zatepliť. "Nevieme však, či sa nám podarí získať financie," poznamenala. Obec je totiž zriaďovateľom materskej školy, kde smeruje veľká časť rozpočtu, a to na rôzne opravy a prestavby. "Tento rok sme tam napríklad urobili v kuchyni nové obklady a stierky," pripomenula.