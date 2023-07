V Dúbravici pribudla maľba reflektujúca problematiku medveďa

Dúbravica 26. júla (TASR) - Na vonkajšej stene potravín v obci Dúbravica v okrese Banská Bystrica pribudla veľkorozmerná maľba reflektujúca problematiku medveďa hnedého. Dielo slovenského umelca Matúša Maťátka je v poradí desiatou realizáciou, ktorú každoročne prináša občianske združenie (OZ) Periférne centrá, vystavené bude do júna budúceho roka. TASR o tom za OZ informovala Veronika Mezeiová.



Na realizáciu aktuálneho ročníka autorského formátu, ktorým sa OZ v spolupráci s výtvarníkmi snaží predstavovať rôznorodú škálu súčasných slovenských vizuálnych autorov a autoriek a ich prístupov k miestnym témam, realizátori vybrali grafika a ilustrátora Matúša Maťátka. Vo svojej tvorbe často reaguje na aktuálnu situáciu a otázky, ktoré hýbu spoločnosťou. Námetom pre veľkorozmerné dielo v obci v severnom Podpoľaní sa stala problematika medveďa hnedého, živočícha európskeho významu, ktorý je v súčasnosti témou nielen v tomto regióne, ale na celom Slovensku.



"Nás sa tento problém týka, preto sme sa s autorom zhodli, že s ním bude pracovať. Je to téma, ktorou tu žijeme, sami máme vlastné a celkom bohaté skúsenosti so stretmi s medveďmi," skonštatoval zástupca združenia Periférne centrá Andrej Poliak.



Podstatou diskusie o problematike medveďa nemá byť podľa realizátorov naháňanie pozornosti a senzácií, ale to, prečo je medveď hnedý chránený. "Maťátkov obraz chce zároveň upozorniť aj na to, že dnes nám často chýba humor, keď sa snažíme ostatných presvedčiť o svojej pravde. Skúsme sa na svet pozrieť z medvedej perspektívy a hľadať dialóg aj tam, kde sa nám zdá nemožný," dodala kurátorka Juliana Mrvová.



Veľkorozmerná maľba bude na potravinách v Dúbravici vystavená do júna 2024, návštevníci a priaznivci umenia tam môžu vidieť aj ďalšie inštalácie z produkcie OZ. V obci a jej okolí je možné nájsť niekoľko vizuálnych a architektonických objektov, medzi nimi napríklad rozhľadňu a útulňu Unimo či prírodnú saunu pod horou Medvedínec. Združenie Občianske centrá, ktoré má ostatné desaťročie zázemie v Dúbravici, v uplynulých rokoch prinieslo umenie aj do iných vidieckych lokalít, a to napríklad do Hontianskych Trstian, Babinej či do obce Staré Hory.