Dúbravka je nespokojná so zimnou údržbou, dodávateľa žiada o zlepšenie

Bratislava 21. decembra (TASR) - Bratislavská Dúbravka nie je spokojná s výkonom externého dodávateľa zimnej údržby. "Vzniknutú situáciu intenzívne riešime a žiadame čo najskoršiu nápravu," uviedla mestská časť na sociálnej sieti.



Samospráva priznáva, že dostáva od obyvateľov veľa podnetov týkajúcich sa nedostatkov zimnej údržby, súhlasí tiež s tým, že sťažnosti sú oprávnené. "Je zrejmé, že dodávateľ svoju základnú úlohu vyslať do terénu dostatočný počet mechanizmov a zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť komunikácií na začiatku tohtoročnej zimy nezvládol," konštatuje mestská časť. Informuje tiež, že problémom je nedostatok vodičov. "Spoločnosť sme vyzvali na okamžitú nápravu a situáciu nepretržite sledujeme," zdôraznila mestská časť.



Dúbravka má podpísaný štvorročný kontrakt o zimnej údržbe so spoločnosťou NOVA Facility, víťazom verejnej súťaže.



Mestská časť zároveň dala do pozornosti kontaktné mobilné čísla, na ktoré je možné nahlásiť problém so zimnou údržbou, a to v rámci komunikácií mestskej časti a tiež tých, o ktoré sa stará magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.