Dúbravka po manuáli k otvoreniu škôlok pripravila aj usmernenie k ZŠ

Bratislava 21. mája (TASR) – Po súbore usmernení, ktorý má pomôcť rodičom pri znovuotváraní materských škôl, vydala bratislavská Dúbravka manuál, odpovedajúci na najčastejšie otázky, súvisiace s reštartom vyučovania na prvom stupni základných škôl.



Mestská časť je zriaďovateľom štyroch základných škôl. "Vstup do nich bude zabezpečený dvomi alebo tromi označenými bránami. Zriaďovateľ vyznačí pred nimi rozstupy, ktoré je potrebné dodržiavať," uvádza mestská časť vo zverejnenom manuáli. Samospráva tiež informuje o tom, že pri vstupe do školy bude povinný každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov zamestnancom školy bezdotykovým teplomerom. Najmenší žiaci 1. až 3. ročníka budú začínať o 07.30 h, žiaci 4. a 5. ročníka od 8.30 h. "Rodič je povinný zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky," dodáva samospráva v manuáli, ktorý je v plnom znení zverejnený na webe mestskej časti.



V rámci 4. fázy uvoľňovania mimoriadnych protiepidemiologických opatrení schválili kompetentné orgány od 1. júna otvorenie materských a základných škôl pre žiakov 1. a 5. ročníka, takisto školských klubov detí. Dochádzka bude dobrovoľná, o tom, či dieťa pôjde do škôlky - školy, rozhodne rodič. V školách budú platiť prísne hygienické opatrenia. Prevádzka v základných školách bude maximálne deväť hodín denne s maximálnym počtom 20 žiakov v jednej skupine. Žiaci vyšších ročníkov (od 6. ročníka ZŠ) zostávajú naďalej doma a budú sa učiť formou dištančného vzdelávania.