Dúbravka podpísala rámcovú zmluvu na opravy miestnych komunikácií

Bratislava 6. apríla (TASR) - Opravy a rekonštrukcie miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch v bratislavskej Dúbravke budú v nasledujúcom období financované prostredníctvom rámcovej zmluvy do maximálnej výšky 3.341.199 eur bez DPH. Vyplýva to zo zverejneného rámcového kontraktu v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vo štvrtok nadobudol účinnosť.



Práce bude v nasledujúcich 48 mesiacoch, respektíve do vyčerpania finančného limitu realizovať firma Pittel+Brausewetter.



"Objem prác bude stanovený objednávateľom - mestskou časťou podľa jej potreby a finančných možností, pričom zhotoviteľ berie na vedomie, že objem prác za príslušný rok trvania zmluvy bude možné realizovať maximálne vo výške vyčlenenej na predmet tejto zmluvy v rozpočte mestskej časti," vysvetľuje samospráva.