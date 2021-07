Dúbravka pokračuje v zbere starých, ale funkčných okuliarov

Bratislava 8. júla (TASR) – Bratislavská Dúbravka opäť zbiera staré a nepotrebné, ale stále funkčné okuliare, teda nie zlomené či zničené. Tie po úpravách a vyčistení putujú ako pomoc do rozvojových krajín, najmä Afriky. Počas šiesteho ročníka zbierky bolo vyzbieraných takmer 500 kusov, akcia pokračuje ďalej. Škatule na ich zbieranie sú k dispozícii v budovách miestneho úradu.



"Zozbierané okuliare putujú do zberného strediska v Taliansku, kde sa s nimi ďalej pracuje, čistia sa a premeriavajú. Pomáhajú potom v tretích krajinách, najmä v Afrike ľuďom, ktorí okuliare potrebujú, avšak nemajú finančné prostriedky na to, aby si ich zadovážili,“ priblížila hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinatová.



Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie trpí na celom svete poruchami zraku 217 miliónov ľudí. Väčšinu takýchto zrakových chýb je možné rýchlo diagnostikovať a pomerne ľahko liečiť použitím korekčných šošoviek. Napriek tomu milióny ľudí v rozvojových krajinách trpia, pretože nemajú okuliare a nemôžu sa vzdelávať či pracovať.



Do celosvetového projektu LionsRecycleforSight sa dá zapojiť počas celého roka. V rámci neho sa zbierajú staré okuliare dioptrické či slnečné, v plastových či kovových rámoch. Zbierku v Dúbravke spustila pred šiestimi rokmi charitatívna organizácia LionsClub Bratislava BonaFide v spolupráci s lekárom a terajším podpredsedom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pre zdravotníctvo Jurajom Štekláčom.