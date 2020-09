Dúbravka ponúka záujmové krúžky pre deti aj počas školského roka

Bratislava 21. septembra (TASR) – Pletenie košíkov, modelovanie z hliny, priučenie sa rôznym výtvarno-remeselným technikám či poodhalenie tajomstva divadelného sveta. Aj také možnosti ponúkajú krúžky pre deti, s ktorými pokračuje bratislavská Dúbravka počas školského roka v Dome kultúry Dúbravka. TASR o tom informovala hovorkyňa mestskej časti Lucia Marcinatová.



Mestská časť ponúka možnosť vybrať si spomedzi piatich záujmových krúžkov. V dramatickom krúžku budú môcť deti zažiť, aké je to byť hercom, režisérom či dramatikom a popri tom preniknú do tajomstiev divadla. V bábkarskom krúžku sa naučia vyrobiť si maňušku alebo marionetu, a ako nimi vyjadriť dej a pocity.



Vo výtvarno-remeselnom krúžku si vyrobia vlastné šperky z rôznych materiálov. Keramický krúžok ich naučí modelovať z hliny, pracovať na hrnčiarskom kruhu, glazovať a vypaľovať keramiku, v krúžku košíkovania sa naučia pliesť nielen košíky, ale aj zvončeky, indiánske lapače snov či ďalšie dekorácie.



"Ukážkové hodiny budú prebiehať počas dvoch dní v stredu 23. a vo štvrtok 24. septembra v Dome kultúry Dúbravka a budú voľne prístupné v čase od 15.00 do 16.30 h," doplnil Ľubomír Navrátil, vedúci oddelenia kultúry dúbravského miestneho úradu.



Krúžky sa konajú raz do týždňa a trvajú zhruba dve hodiny. Prihlásiť sa na niektorý z nich je možné aj elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy silvia.buckova@dubravka.sk.



Mestská časť záujmovými krúžkami nadväzuje na denný letný umelecko-remeselný tábor Úlet.