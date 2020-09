Dúbravka predlžuje otváracie hodiny škôlok, dôvodov je viacero

Bratislava 6. septembra (TASR) - Bratislavská Dúbravka predlžuje od pondelka (7. 9.) otváracie hodiny všetkých 12 materských škôl, ktoré sú v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvodom je nielen situácia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a s tým súvisiace nariadenia, ale aj komplikovaná doprava na území mestskej časti. Škôlky budú po novom otvorené do 17.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinatová.



"Týmto krokom chceme pomôcť pracujúcim rodičom, ktorí cestujú za prácou mimo mestskej časti alebo dlhšie pracujú a dieťa si do štvrtej poobedia nestíhajú vyberať," vysvetľuje starosta Dúbravky Martin Zaťovič. Mestská časť zároveň zabezpečí, aby sa v aktuálnej situácii deti nespájali v zbernej triede.



Dopravnú situáciu v Dúbravke komplikuje stále neotvorená električková trať, ktorej modernizácia mešká a predĺžila sa až do konca októbra. Komplikácie však spôsobuje aj nerozšírená Harmincova ulica a rekonštrukčné práce bratislavského magistrátu na vozovkách.



Samospráva podotýka, že dopravné projekty postupujú, napríklad v súvislosti s rozšírením Harmincovej ulice prebieha výkup posledného pozemku v okolí cesty. "Hlavné mesto tak onedlho začne prípravu rozšírenia tejto dôležitej komunikácie spájajúcej Dúbravku s mestom. Pokiaľ nepríde k nepredvídateľným oneskoreniam počas stavebných povolení a súťaže na zhotoviteľa, začiatok stavebných prác na rozšírenie ulice plánuje hlavné mesto počas letných mesiacov budúceho roka," doplnila Marcinatová.



Materské školy v Dúbravke boli počas prvého septembrového týždňa otvorené od 7.00 do 16.00 h, od budúceho týždňa budú otvorené do 17.00.