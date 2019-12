Dúbravka predstaví originálny betlehem, privíta aj svetlo z Betlehema

Bratislava 16. decembra (TASR) – V stredu (18. 12.) podvečer odhalia v bratislavskej Dúbravke originálny betlehem mestskej časti. Súsošie z dreva v nadživotnej veľkosti tvorili rezbári z celého Slovenska zoskupení v neformálnom združení.



"Betlehem pre Dúbravku je súčasťou celoslovenského projektu 'Dajme druhú šancu stromom'. Topole, z ktorých sa postavy betlehemu vyrezávali, majú istú symboliku, lebo rástli v Dúbrave pri Detve, a po 50 rokoch dožívali," informovala hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinátová. Odhalenie betlehemu v Dúbravke bude spojené i s privítaním Betlehemského svetla z rúk skautov.



Svetlo z Betlehema má prísť o 17.00 h. Do mestskej časti ho privezú dúbravskí skauti 11. zboru Biele delfíny a slávnostne ho na podujatí Dúbravčanom odovzdajú. Pre Dúbravčanov bude k dispozícii od štvrtku (19. 12.) v Dome kultúry Dúbravka a aj na vrátnici miestneho úradu na Žatevnej ulici.



Plamienok Betlehemského svetla sa každoročne pred Vianocami odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme. Plameň Betlehemského svetla roznášajú skauti do miest a obcí po celej Európe a tiež do niekoľkých amerických krajín.