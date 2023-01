Dúbravka: S dočasným utlmením prác na Harmincovej sa rátalo

Bratislava 19. januára (TASR) - Utlmenie prác na rekonštrukcii Harmincovej ulice v bratislavskej Dúbravke počas zimy bolo plánované, k posunom termínov nepríde. Na sociálnej sieti o tom informuje mestská časť, ktorá sa odvoláva na stanovisko magistrátu hlavného mesta.



Radnica v ňom vysvetľuje, že príčinou spomalenia tempa obnovy sú aj intenzívne zrážky. "Na Harmincovej je potrebné spraviť stabilizáciu podložia, to je však teraz po dažďoch zvlhnuté a je potrebné, aby preschlo. Čakáme na lepšie meteorologické podmienky. Našťastie nemrzne, a teda v momente, keď preschne zemina do potrebnej hĺbky, sa práce opäť zintenzívnia," uviedol magistrát. Uistil, že plánovaný harmonogram rekonštrukcie sa nemení.



Premena súčasnej dvojpruhovej komunikácie na štvorpruhovú sa začala v lete 2022, dielo má byť hotové v auguste tohto roka. Za realizáciu rozšírenia zaplatí hlavné mesto 3.551.673 eur s DPH. Realizátorom je spoločnosť Strabag. V oboch smeroch sa pridajú buspruhy, smerom do Dúbravky i do centra ostane jeden pruh pre autá. Výsledkom prác má byť okrem zlepšenia plynulosti dopravy aj modernizácia zastávok MHD a zvýšenie bezpečnosti pre peších na priechodoch.