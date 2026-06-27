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Dúbravka vyzýva ľudí, aby vonku nachystali vodu pre zvieratá

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Malá plytká miska s vodou pod stromom alebo kríkom môže zachrániť život - cez deň napríklad vtáčatám, večer ježkom, ozrejmila mestská časť.

Autor TASR
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Bratislava 27. júna (TASR) - Bratislavská Dúbravka vyzýva ľudí, aby vonku nachystali misku s vodou pre zvieratá. Upozorňuje, že zvieratá najmä na sídliskách sa v dôsledku horúčav nemajú kde napiť. Uviedla to na sociálnej sieti.

Malá plytká miska s vodou pod stromom alebo kríkom môže zachrániť život - cez deň napríklad vtáčatám, večer ježkom,“ ozrejmila mestská časť.

Vodu podľa nej treba pravidelne meniť a dolievať. „Nech sa v nej nemnožia baktérie,“ ozrejmila.

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