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Dúbravka vyzýva ľudí, aby vonku nachystali vodu pre zvieratá
Malá plytká miska s vodou pod stromom alebo kríkom môže zachrániť život - cez deň napríklad vtáčatám, večer ježkom, ozrejmila mestská časť.
Autor TASR
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Bratislava 27. júna (TASR) - Bratislavská Dúbravka vyzýva ľudí, aby vonku nachystali misku s vodou pre zvieratá. Upozorňuje, že zvieratá najmä na sídliskách sa v dôsledku horúčav nemajú kde napiť. Uviedla to na sociálnej sieti.
„Malá plytká miska s vodou pod stromom alebo kríkom môže zachrániť život - cez deň napríklad vtáčatám, večer ježkom,“ ozrejmila mestská časť.
Vodu podľa nej treba pravidelne meniť a dolievať. „Nech sa v nej nemnožia baktérie,“ ozrejmila.
„Malá plytká miska s vodou pod stromom alebo kríkom môže zachrániť život - cez deň napríklad vtáčatám, večer ježkom,“ ozrejmila mestská časť.
Vodu podľa nej treba pravidelne meniť a dolievať. „Nech sa v nej nemnožia baktérie,“ ozrejmila.