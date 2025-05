Dúbravka začne s distribúciou tabliet BTI proti liahnutiu komárov

Bratislava 14. mája (TASR) - Bratislavská Dúbravka začne od pondelka (19. 5.) s distribúciou BTI tabliet proti komárom. Tablety, ktoré možno použiť v záhradách či do jazierok, je možné dostať na vrátnici dúbravského miestneho úradu na ulici Pri kríži.



„Jedna tableta vystačí na 50 litrov vody, takže sú vhodné do sudov, vedier, malých jazierok a nádrží s úžitkovou vodou, ktorá stojí a je vhodná na liahnutie komárov,“ uvádza samospráva mestskej časti Bratislava-Dúbravka v oznámení na sociálnej sieti. Dodáva, že účinnosť trvá niekoľko dní až týždňov v závislosti od vonkajších podmienok, voda sa pritom naďalej môže používať na zavlažovanie.



Hlavné mesto spustilo zásahy proti komárom prostredníctvom biologického larvicídu BTI koncom marca. Magistrát už vtedy deklaroval, že bude distribuovať prípravok BTI i na úrady miestnych častí, do záhradkárskych osád a tiež priamo do poštových schránok spolu s infoletákmi v lokalitách s potvrdeným výskytom komára tigrovaného.



Tablety si Bratislavčania môžu prevziať i v sídle magistrátu na Primaciálnom námestí.