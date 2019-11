Dúbravka zaznamenala rekordný záujem o charitatívnu zbierku hračiek

Bratislava 23. novembra (TASR) – Tohtoročná zbierka hračiek pre deti zo sociálne slabších rodín v bratislavskej Dúbravke vyvolala rekordný záujem. "Hračky, ktoré mohli Dúbravčania priniesť od 20. októbra do 20. novembra, zaplnili tri kancelárie miestneho úradu," referovala pre TASR hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinatová.



Dúbravčania priniesli hračky, spoločenské hry i knižky. "V najbližších dňoch budú pripravované balíčky, ktoré odovzdáme deťom zo sociálne slabších rodín vo štvrtok 5. decembra," oznámila.



Zbierku hračiek v predvianočnom období organizuje mestská časť pravidelne už niekoľko rokov, podobne ako zbierku školských potrieb. Tradíciou je aj zbierka pre zvierací útulok na Poliankach, ktorú samospráva organizuje i tohto roku s občianskym združením (OZ) Dúbravčan. Do 15. decembra môžu Dúbravčania doniesť do priestorov miestneho úradu na Žatevnej ulici staré koberce, deky, niečo na zateplenie búd, z jedla najmä granule, cestoviny či ryžu.