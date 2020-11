Dúbravka zrekonštruuje ďalšiu telocvičňu v ZŠ

Bratislava 18. novembra (TASR) – Na začiatku nového kalendárneho roka by školáci navštevujúci najväčšiu základnú školu (ZŠ) v bratislavskej Dúbravke ZŠ Pri kríži mali mať k dispozícii zrekonštruovanú malú telocvičňu. Bratislavská mestská časť už začala s prácami, ktoré by mali trvať dva mesiace, využíva pritom práve obdobie, počas ktorého je prerušená bežná telesná výchova v telocvičniach.



Starosta Dúbravky Martin Zaťovič pripomenul, že pri investícii vo výške viac ako 59.000 eur využije samospráva dotáciu od hlavného mesta vo výške 40.000 eur. "Verím, že sa pandemická situácia zlepší a deti sa budú môcť vrátiť k bežným hodinám telesnej výchovy v obnovených priestoroch," dodal starosta.



Pred dvomi rokmi zrekonštruovala mestská časť Bratislava-Dúbravka veľké telocvične spolu so šatňami a sociálnymi zariadeniami na všetkých svojich štyroch základných školách.