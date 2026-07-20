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Dúbravku so štvrťou Bory má spojiť 1,7 km dlhá električková trať
Projekt ráta s vybudovaním združenej zastávky Dúbravčice, električkovou stanicou Stanica Bory, Nemocnica Bory a obratiskom Bory s výstupiskom a nástupiskom.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Predĺženie električkovej Dúbravsko-karloveskej radiály do lokality Bory by sa malo realizovať v rokoch 2029 - 2033, jeho výsledkom má byť takmer 1,7 km dlhá trať od súčasného obratiska Pri kríži po obratisko Bory. Vyplýva to zo zverejneného zámeru, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).
O vstupe do procesu EIA informovalo hlavné mesto SR Bratislava už v januári, predkladateľ v aktuálnom návrhu upozornil, že požiadal Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR o upustenie podmienky predložiť okrem nulového variantu minimálne dva varianty navrhovanej činnosti. „A to z dôvodu, že navrhovaná činnosť nemá k dispozícii inú reálnu lokalitu ani alternatívne umiestnenie,“ vysvetlil predkladateľ s dodatkom, že jeho žiadosti envirorezort vyhovel na konci apríla. „Z uvedeného dôvodu sa navrhovaná činnosť predkladá v nulovom variante a jednom variante navrhovanej činnosti,“ dodal.
V opise spresnil, že pôvodná funkcia obratiska „Pri kríži“ na otáčanie električiek smer „Centrum“ zostane na dvoch koľajach zachovaná. Trasa za obratiskom bude vedená v strednom deliacom páse Saratovskej ulice a za ulicou Pri Hrubej lúke bude električková trať úrovňovým križovaním komunikácie prevedená do zeleného pásu, v ktorom bude pokračovať až k železničnej trati. Trať bude úrovňovo križovať s Agátovou ulicou. „Prepojenie dvoch lokalít bude zabezpečené podúrovňovým križovaním existujúcej železničnej trate (vybudovanie nového železničného mosta), následne bude električková trať úrovňovo križovať cestu II/505,“ priblížil predkladateľ.
Projekt ráta s vybudovaním združenej zastávky Dúbravčice, električkovou stanicou Stanica Bory, Nemocnica Bory a obratiskom Bory s výstupiskom a nástupiskom. Stavba si vyžiada úpravu križovatiek Saratovská - Pri Hrubej lúke i Saratovská - Agátová, taktiež úpravu Saratovskej ulice. „V smere do Dúbravky bude cestná komunikácia jednopruhová, v smere Bory dvojpruhová,“ píše sa v opise navrhovanej činnosti. Zmena sa bude týkať aj parkoviska mestskej polície (MsP). „Stavebný objekt rieši návrh nového vjazdu a výjazdu pre obsluhu budovy MsP vrátane odstavných plôch,“ dodala spoločnosť Bory ako navrhovateľ zámeru.
Avizovala tiež, že súčasťou realizácie budú aj čiastočné uzávery alebo zúženia jazdných pruhov, prípadne dočasné presmerovanie dopravy, najmä v úsekoch úprav križovatiek a vedenia trasy v telese komunikácií. „Tieto obmedzenia budú časovo obmedzené na nevyhnutnú dobu realizácie stavebných prác,“ zdôraznila. Výšku vyvolaných investícií v zámere nekvantifikuje, odôvodňuje to tým, že bližšiu špecifikáciu spresní v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.
Predĺženie električkovej radiály má zlepšiť dopravnú obsluhu územia, zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej dopravy a lepšie prepojiť rozvíjajúce sa územie Bory s existujúcou sieťou mestskej hromadnej dopravy v Bratislave.
O vstupe do procesu EIA informovalo hlavné mesto SR Bratislava už v januári, predkladateľ v aktuálnom návrhu upozornil, že požiadal Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR o upustenie podmienky predložiť okrem nulového variantu minimálne dva varianty navrhovanej činnosti. „A to z dôvodu, že navrhovaná činnosť nemá k dispozícii inú reálnu lokalitu ani alternatívne umiestnenie,“ vysvetlil predkladateľ s dodatkom, že jeho žiadosti envirorezort vyhovel na konci apríla. „Z uvedeného dôvodu sa navrhovaná činnosť predkladá v nulovom variante a jednom variante navrhovanej činnosti,“ dodal.
V opise spresnil, že pôvodná funkcia obratiska „Pri kríži“ na otáčanie električiek smer „Centrum“ zostane na dvoch koľajach zachovaná. Trasa za obratiskom bude vedená v strednom deliacom páse Saratovskej ulice a za ulicou Pri Hrubej lúke bude električková trať úrovňovým križovaním komunikácie prevedená do zeleného pásu, v ktorom bude pokračovať až k železničnej trati. Trať bude úrovňovo križovať s Agátovou ulicou. „Prepojenie dvoch lokalít bude zabezpečené podúrovňovým križovaním existujúcej železničnej trate (vybudovanie nového železničného mosta), následne bude električková trať úrovňovo križovať cestu II/505,“ priblížil predkladateľ.
Projekt ráta s vybudovaním združenej zastávky Dúbravčice, električkovou stanicou Stanica Bory, Nemocnica Bory a obratiskom Bory s výstupiskom a nástupiskom. Stavba si vyžiada úpravu križovatiek Saratovská - Pri Hrubej lúke i Saratovská - Agátová, taktiež úpravu Saratovskej ulice. „V smere do Dúbravky bude cestná komunikácia jednopruhová, v smere Bory dvojpruhová,“ píše sa v opise navrhovanej činnosti. Zmena sa bude týkať aj parkoviska mestskej polície (MsP). „Stavebný objekt rieši návrh nového vjazdu a výjazdu pre obsluhu budovy MsP vrátane odstavných plôch,“ dodala spoločnosť Bory ako navrhovateľ zámeru.
Avizovala tiež, že súčasťou realizácie budú aj čiastočné uzávery alebo zúženia jazdných pruhov, prípadne dočasné presmerovanie dopravy, najmä v úsekoch úprav križovatiek a vedenia trasy v telese komunikácií. „Tieto obmedzenia budú časovo obmedzené na nevyhnutnú dobu realizácie stavebných prác,“ zdôraznila. Výšku vyvolaných investícií v zámere nekvantifikuje, odôvodňuje to tým, že bližšiu špecifikáciu spresní v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.
Predĺženie električkovej radiály má zlepšiť dopravnú obsluhu územia, zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej dopravy a lepšie prepojiť rozvíjajúce sa územie Bory s existujúcou sieťou mestskej hromadnej dopravy v Bratislave.