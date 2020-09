Dúbravské škôlky sú otvorené o hodinu dlhšie

Bratislava 7. septembra (TASR) - Od pondelka sú materské školy (MŠ) v bratislavskej Dúbravke otvorené do 17.00 h. "Dôvodom je komplikovaná dopravná situácia v hlavnom meste spôsobená paralelnou rekonštrukciou cestných komunikácií a električkovej trate," vysvetľuje mestská časť na sociálnej sieti.



Ako ďalej samospráva vysvetľuje, na mestskú časť sa obracali rodičia, ktorí z dôvodu aktuálnych dopravných obmedzení často nestíhali prísť po svoje deti do škôlky v určenom časovom limite. "Výsledkom je predĺženie prevádzky vo všetkých 12 škôlkach zo 16.00 h na 17.00 h," oznámila mestská časť a zároveň sa poďakovala zamestnancom MŠ, ochotným vyjsť rodičom v ústrety.



Dopravné obmedzenia, ktoré trápia obyvateľov Dúbravky i Karlovej Vsi, súvisia s modernizáciou Dúbravsko-karloveskej radiály, ku ktorej sa nevyhnutne pridáva aj modernizácia komunikačnej a sieťovej infraštruktúry. Opravu radiály v poslednom úseku od Molecovej ulice po tunel majú ukončiť do 26. októbra.