Dúbravsko-karloveská radiála nie je ani po rokoch skolaudovaná
Stavebník zároveň musí podľa BSK splniť aj podmienky týkajúce sa napríklad hluku či vibrácií.
Autor TASR
Bratislava 8. februára (TASR) - Zmodernizovaná Dúbravsko-karloveská električková radiála v Bratislave nie je kompletne skolaudovaná ani po viac ako piatich rokoch, odkedy po nej začali opätovne premávať električky. Nateraz zostáva skolaudovaných 50 stavebných objektov, 30 objektov je naďalej povolených do predčasného užívania. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré pre TASR poskytol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Rovnaký počet skolaudovaných stavebných objektov z celkového počtu 80 uvádzal magistrát aj na jeseň 2024.
„Proces kolaudácie naďalej prebieha. Samozrejme, my sa naďalej usilujeme, aby bol celý projekt Dúbravsko-karloveskej radiály skolaudovaný čo možno najskôr,“ skonštatoval Bubla s tým, že hlavné mesto nie je pri zvyšných objektoch, ktoré sú v predčasnom užívaní, tým orgánom, ktorý ich kolauduje, preto nevie definovať presný čas, kedy by sa tak mohlo stať.
Kolaudačné rozhodnutie pre časť zmodernizovanej električkovej radiály vydal Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy začiatkom júna 2024. Pre zvyšné stavebné objekty zároveň povolil časovo obmedzené predčasné užívanie stavby, a to do termínu vydania kolaudačného rozhodnutia. Povolenie na časovo obmedzené predčasné užívanie sa týka zmodernizovaného koľajového zvršku, spodku a odvodnenia, priecestia, dočasných objektov koľajového zvršku, úpravy trolejového vedenia vo viacerých úsekoch a vegetačných úprav.
„V tejto súvislosti si dovolíme zopakovať, že predčasné užívanie umožňuje v plnom rozsahu prevádzkovať električku, kým sa toto povolenie nezmení na kolaudačné,“ poznamenal Bubla.
Stavebník zároveň musí podľa BSK splniť aj podmienky týkajúce sa napríklad hluku či vibrácií. V zmysle záväzného stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) musí predložiť protokol z objektívneho merania hluku z električkovej dopravy v dotknutom prostredí, ktorý preukáže súlad s požiadavkami vyhlášky ministerstva zdravotníctva. Požiadavku, respektíve stanovisko k označeniu stĺpikov, mala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).
Hlavné mesto deklaruje, že výsledky merania hlučnosti, ktoré si objednalo, korešpondovali s pôvodným nastavením projektu a namerané hodnoty zodpovedajú cieľovým hodnotám. Meranie podľa magistrátu preukázalo, že na meracom mieste, ktoré bolo definované ako najbližší bod obytného súboru k električkovej trati, sú také hodnoty hluku, s akými uvažoval už pôvodný projekt, ktorý bol riadne povolený a odsúhlasený RÚVZ Bratislava už v roku 2015. Pre zníženie hluku boli zároveň realizované viaceré opatrenia. Ubezpečuje tiež, že budú splnené aj podmienky ÚNSS.
Termín podania žiadosti na BSK o skolaudovanie zvyšných objektov, je zatiaľ otázny. „Trať je plne funkčná bez akýchkoľvek obmedzení, ktoré by pociťovali cestujúci. Samotný návrh na kolaudáciu je pripravený, avšak bude môcť byť zaslaný na BSK až po prijatí stanoviska RÚVZ,“ poznamenal Bubla.
BSK ako špeciálny stavebný úrad žiadosť stavebníka o kolaudáciu koncom januára neevidoval. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa BSK Lucia Forman.
V súvislosti s električkovou radiálou zároveň pokračuje aj súdny spor medzi hlavným mestom a jej zhotoviteľom. „Súdny spor pokračuje výsluchmi, ďalšie pojednávanie je vytýčené na marec,“ doplnil Bubla.
Hlavné mesto už jeden zo súdnych sporov prehralo. Týkal sa zmluvnej pokuty, ktorú konzorcium pod vedením spoločnosti TSS Grade považovalo za neopodstatnenú. Mestské zastupiteľstvo v tejto súvislosti schválilo vyčlenenie sumy 1,02 milióna eur z rezervného fondu.
Dlhoočakávaná rekonštrukcia Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály sa začala 22. júna 2019. Dokončili ju v roku 2020, električky začali do Dúbravky opäť premávať 26. októbra 2020. Rozsiahlu modernizáciu realizovalo vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. Pracovalo sa na tri etapy. Obnovu zaplatili najmä z európskych peňazí.
