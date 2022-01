Duda kritizuje, že poslanci vo Varíne nechcú premenovať Tisovu ulicu

Bratislava 27. januára (TASR) – Odmietnutie premenovať ulicu nesúcu meno prezidenta vojnového Slovenského štátu Jozefa Tisa vo Varíne, okres Žilina, považuje predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí (ÚZŽNO) v SR Richard Duda za symbol zaslepenosti a obmedzenosti myslenia. Vyhlásil to pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu.



Obecné zastupiteľstvo v tejto obci podľa jeho slov "odmieta premenovať ulicu pomenovanú po človeku, ktorý bol schopný stáť na čele štátu, ktorý odňal svojim občanom ľudské práva, ukradol majetok, zakázal vykonávať povolanie, vstupovať do verejných priestorov a vzdelávať sa". V blízkosti Varína avizuje umiestnenie bilbordov so sloganom "Pamätáme a nezabúdame".



Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripadá na 27. januára. Práve počas 27. januára 1945 Červená armáda oslobodila nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau.



Duda kritizuje zľahčovanie, spochybňovanie a popieranie hrôz druhej svetovej vojny. "Ľudstvo nesmie na tieto hrôzy zabudnúť, inak sa, napriek existencii desiatok tisíc priamych svedectiev a dôkazov, budú šíriť klamstvá skryté za 'iný názor'," zdôraznil predseda ÚZŽNO.