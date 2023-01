Dudinčania majú novú výšku poplatku za komunálny odpad

Dudince 11. januára (TASR) – Dudinčania budú mať v tomto roku novú výšku poplatku za komunálny odpad. Poplatok na obyvateľa a rok bude vo výške 40 eur. Je to nárast o 13 eur, doteraz platili poplatok 27 eur. TASR to potvrdil primátor mesta Dudince v Krupinskom okrese Dušan Strieborný.



Doplnil, že ekonomicky zložitú situáciu miest a obcí však nechcú riešiť len zvyšovaním vlastných príjmov. Okrem smetí totiž budú v Dudinciach aj vyššie dane z nehnuteľností. Mesto sa podľa primátora snaží znížiť bežné výdavky rozpočtu, príkladom je oblasť miezd. Zákonné zvýšenie tarifných platov zamestnancov na mestskom úrade je od 1. januára tohto roka o sedem percent a od septembra o desať percent. "Toto zvýšenie mzdových nákladov však plánujeme kompenzovať znížením osobného príplatku a odmien zamestnancov a znížením platu primátora o 20 percent," spresnil. Celkové mzdové výdavky tak ostanú zachované alebo budú nižšie. Primátor konštatoval, že zníženie výdavkov sa bude dotýkať aj ďalších oblastí, ako sú šport, kultúra a cestovný ruch.



Schválením zákona o dani z príjmov od januára tohto roka budú zvyšovať daňový bonus na dieťa. To bude mať podľa primátora priamy vplyv na zníženie podielových daní pre samosprávy. "Prognóza pre mesto Dudince na rok 2023 je suma 741.000 eur," zdôraznil s tým, že príjem podielovej dane mesta bolo vlani 710.000 eur. "Pri predpokladanej inflácii na rok 2023, čo je 14 až 18 percent, je zvýšenie podielovej dane o 31.000 eur nedostatočné," ukončil Strieborný.