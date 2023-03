Dudinčania vlani vyzbierali 645 ton bioodpadu, viac ako v roku 2021

Dudince 30. marca (TASR) - V Dudinciach v Krupinskom okrese v roku 2021 vyzbierali spolu 614 ton biologicky rozložiteľného odpadu, o rok neskôr to bolo 645 ton. TASR to potvrdil primátor mesta Dušan Strieborný.



Priblížil, že každá domácnosť v rodinnom dome má vlastnú zbernú hnedú nádobu. "Vývoz zabezpečujeme spoločnosťou Združenie Hont, ktorej sme spoločníkom," spresnil. Ako dodal, pri rodinných domoch sú 120-litrové nádoby a pri bytových domoch 240-litrové.



Podľa jeho slov bioodpad spracúvajú vo svojej kompostárni, ktorú prevádzkuje spoločnosť Mestský podnik Dudince piaty rok. "Robíme to aj pre okolité obce Terany, Hontianske Moravce, Súdovce, Sudince a Hontianske Tesáre," vymenoval.



Primátor tvrdí, že triedeniu takéhoto odpadu venuje mesto pozornosť. Pravidelne raz za pol roka vydávajú informačnú brožúru pre občanov. "V tejto téme intenzívne spolupracujeme aj so Spojenou školou Dudince, ktorá zabezpečuje environmentálnu výchovu v rámci vyučovacieho procesu a aj mimoškolskými aktivitami," podotkol. Doplnil, že sa zapájajú do upratovania mesta v rámci Dňa Zeme alebo aj do podujatia Daruj deň svojmu mestu.



Dudinčania majú v tomto roku novú výšku poplatku za komunálny odpad. Poplatok na obyvateľa a rok je vo výške 40 eur. Je to nárast o 13 eur, dovtedy platili poplatok 27 eur.