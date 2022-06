Dudinčanov upozorňujú, aby nepoužívali pitnú vodu do bazénov

Dudince 23. júna (TASR) – Vodárenská spoločnosť upozorňuje obyvateľov mesta Dudince v Krupinskom okrese, aby počas leta pri nedostatku zrážok nepoužívali pitnú vodu na napúšťanie bazénov a polievanie záhrad. Pre TASR to vo štvrtok potvrdila vedúca ekonomického úseku dudinského mestského úradu Danica Rajčanová.



Pripomenula, že vodovodnú sieť prevádzkuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Banská Bystrica. Dôvodom upozornenia je podľa nej to, že pri vyššej spotrebe pitnej vody klesá tlak vo vodojeme. Uvedené opatrenie platí až do odvolania. Dodala, že samospráva o ňom obyvateľov informuje mobilnou aplikáciou mesta Dudince, prostredníctvom mestskej webstránky a aj káblovej televízie.



Ako spomenula, pri racionálnom dodržaní opatrení a efektívnom využívaní pitnej vody samospráva nemá problém s jej zabezpečením pre obyvateľov a návštevníkov mesta. "A to ani v čase hlavnej turistickej sezóny," podotkla.



Dudince využívajú na zásobovanie obyvateľov vodný zdroj Dvorníky. V meste sa nachádza vodojem s názvom Krížne. Jeho kapacita pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou podľa Rajčanovej stačí.