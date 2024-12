Dudince chcú budovať za pomoci dotácií ďalšiu športovú infraštruktúru

Dudince 9. decembra (TASR) - Samospráva v Dudinciach v okrese Krupina chce za pomoci dotačných zdrojov budovať ďalšiu športovú infraštruktúru. Primátor Dušan Strieborný priblížil, že aktuálne finalizujú projekt viacúčelového športového areálu, s ktorým sa chcú v budúcom roku uchádzať o podporu z Fondu na podporu športu.



Projekt tohto športového areálu podľa neho počíta s vybudovaním tretieho ihriska s umelou trávou, tribúnou, šatňou či herňou na stolný tenis. "Mala by tam byť aj mini telocvičňa, požičovňa bicyklov a zázemie pre hospodára," podotkol s tým, že sfinalizovaný by mal byť na prelome rokov.



Podľa Strieborného ide o projekt s rozpočtom v hodnote viac ako milión eur. "Očakávame od toho zlepšenie, skvalitnenie športovej infraštruktúry, pretože u nás je dosť veľký dopyt, tým, že sme kúpeľné mesto, o rôzne sústredenia športových kolektívov," podotkol Strieborný.



Ako dodal, mesto sa o prostriedky z Fondu na podporu športu uchádzalo aj v tomto roku. V rámci výzvy určenej na rekonštrukciu a budovanie športových zariadení do 150.000 eur bez DPH žiada o prostriedky na rekonštrukciu hlavnej hracej plochy futbalového ihriska.