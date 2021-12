Dudince chcú hospodáriť s rozpočtom viac ako 2,3 milióna eur

Dudince 16. decembra (TASR) - Mesto Dudince v Krupinskom okrese plánuje budúci rok hospodáriť s rozpočtom viac ako 2,3 milióna eur. Návrh rozpočtu na rok 2022 schválili mestskí poslanci na decembrovom rokovaní zastupiteľstva. Pre TASR to potvrdil primátor Dudiniec Dušan Strieborný.



Ako dodal, v posledných rokoch je náročné zostaviť mestský rozpočet, pretože podstatnú časť jeho bežných príjmov ovplyvňuje súčasná epidemiologická situácia. „Naše kúpeľné mesto je obľúbenou destináciou cestovného ruchu a je závislé od príjmu z dane z ubytovania. Keďže cestovný ruch v posledných rokoch zažíva ťažké obdobie, výrazným spôsobom tak vplýva na ekonomickú stabilitu nášho mesta,“ poznamenal.



Pripomenul tiež, že pre pandémiu nového koronavírusu klesol počet prenocovaní vlani a v tomto roku v porovnaní s rokom 2019 približne o 150.000. „Pre mesto to predstavuje každoročný výpadok z príjmu vo forme dane z ubytovania viac ako 200.000 eur,“ zdôraznil. Podľa neho v roku 2019 bolo v meste 379.687 prenocovaní, vlani to bolo 233.922 a predpoklad pre tento rok je 221.000. „Preto sme pri návrhu rozpočtu na nový rok vychádzali z plnenia rozpočtov v predchádzajúcich rokoch, ktoré nám ukázali reálne plnenie rozpočtu v tejto situácii, ktorú spôsobuje ochorenie COVID-19,“ podotkol.



Príjmy a výdavky dudinského rozpočtu na rok 2022 sú na úrovni 2.349.439 eur. Do Spojenej školy v Dudinciach pôjde v novom roku 946.900 eur, pre kultúru je to suma 24.490 eur. Program bývanie a občianska vybavenosť bude mať sumu 43.920 eur a pre cestovný ruch vyčlenili poslanci 65.571 eur. Cestná doprava, kde patrí údržba ciest a chodníkov, bude mať v ďalšom roku 55.000 eur. Na životné prostredie schválilo mestské zastupiteľstvo finančnú hodnotu 90.100 eur.



Investíciami v novom roku budú podľa primátora nákup techniky pre odpadové hospodárstvo, kam patrí kĺbový nakladač. Ďalšou je rekonštrukcia kultúrneho domu v Dudinciach, na oba projekty bude samospráva čerpať dotácie. Z vlastných prostriedkov bude mesto hradiť preloženie káblových rozvodov mestského rozhlasu a aj kamerový systém pri budovaní optickej siete. Patria sem tiež rekonštrukcia chodníka pri vstupe do mesta a vypracovanie projektovej dokumentácie zariadenia pre seniorov.