Dudince chcú tento rok realizovať viacero investičných projektov

Dudince 11. februára (TASR) - Najväčším investičným zámerom, ktorý chce mesto Dudince v tomto roku realizovať, je prestavba budovy bývalého doškoľovacieho strediska na zariadenie pre seniorov. "Prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Predpokladáme, že do mesiaca by malo byť ukončené," uviedol pre TASR primátor Dudiniec Dušan Strieborný.



Po ukončení verejného obstarávania bude mesto podľa jeho slov žiadať o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). "Máme to predjednané, komunikujeme s nimi. Keď nám schvália žiadosť, tak predpokladám, že niekedy v lete by mohla začať výstavba. Je to investícia zatiaľ v predpokladanej hodnote zákazky skoro tri milióny eur," podotkol.



Zariadenie pre seniorov by malo mať kapacitu 40 klientov, záujem o jeho služby by mal byť podľa Strieborného dostatočný aj napriek tomu, že v meste už jedno takéto súkromné zariadenie funguje.



Miestna samospráva chce tento rok realizovať aj niekoľko ďalších menších projektov. Plánuje zrekonštruovať sálu kultúrneho domu v Merovciach, realizovať ďalšiu etapu revitalizácie parku pri tamojšom hoteli, v rámci ktorej chcú rekonštruovať chodníky a drobnú stavebnú architektúru.



Mesto sa chce uchádzať o prostriedky z operačného programu Kvalita životného prostredia na zlepšenie technického vybavenia zberného dvora a kompostárne. Samospráva pripravuje tiež projekt na energetické zhodnotenie budovy mestského úradu. "Máme plány spoločné aj s podnikateľskými subjektmi v meste. Projekčne je pripravený projekt areálu zdravia v okolí nášho viacúčelového športového areálu," načrtol Strieborný.